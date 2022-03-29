СБУ на Волині затримала бойовика "ДНР", який готував диверсії на заході України

Зловмисника затримали на Волині.
СБУ на Волині затримала бойовика "ДНР", який готував диверсії у західних областях України.
Про це повідомили в СБУ Волинської області.
За даними СБУ, затриманий є громадянином РФ, який у 2014-2015 роках воював у складі бойовиків фейкової "ДНР" проти ЗСУ поблизу Світлодарської дуги, м. Авдіївка, м. Ясинувата, м. Красний Лиман.
У березні 2022 року росіянин незаконно перетнув білорусько-український кордон та проник на територію Волині. Далі він планував потрапити у Львів та Тернопіль.
"Там диверсант мав “залягти на дно” та очікувати на подальші злочинні вказівки для проведення диверсійної діяльності на заході України. Для цього у нього з собою були необхідні засоби ураження та прикриття. Правоохоронці затримали диверсанта у прикордонному районі Волинської області", - наголосили у СБУ.
Проти диверсанта відкрили провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Підозрюваного затримали.
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