СБУ на Волині затримала бойовика "ДНР", який готував диверсії на заході України

СБУ на Волині затримала бойовика "ДНР", який готував диверсії на заході України

Зловмисника затримали на Волині.

СБУ на Волині затримала бойовика "ДНР", який готував диверсії у західних областях України.

Про це повідомили в СБУ Волинської області.

За даними СБУ, затриманий є громадянином РФ, який у 2014-2015 роках воював у складі бойовиків фейкової "ДНР" проти ЗСУ поблизу Світлодарської дуги, м. Авдіївка, м. Ясинувата, м. Красний Лиман.

У березні 2022 року росіянин незаконно перетнув білорусько-український кордон та проник на територію Волині. Далі він планував потрапити у Львів та Тернопіль.

"Там диверсант мав “залягти на дно” та очікувати на подальші злочинні вказівки для проведення диверсійної діяльності на заході України. Для цього у нього з собою були необхідні засоби ураження та прикриття. Правоохоронці затримали диверсанта у прикордонному районі Волинської області", - наголосили у СБУ.

Проти диверсанта відкрили провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Підозрюваного затримали.

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