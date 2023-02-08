СБУ "накрила" ботоферму у Запоріжжі, яка закликала донатити на підтримку окупантів

Незаконну діяльність організував місцевий спеціаліст з інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Служба безпеки заблокувала діяльність потужної прокремлівської ботоферми у Запоріжжі, яка закликала донатити на підтримку солдатів армії Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, організатором був місцевий спеціаліст з інформаційних і телекомунікаційних технологій. Комп’ютерну техніку для "роботи" він розмістив в одному з орендованих офісних приміщень у центрі міста.

Спеціалізоване обладнання, яке використовував зловмисник, дозволяло щодня реєструвати нові анонімні облікові записи у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

"Кілька тисяч ботів "розганяли" дезінформацію про обстановку на південному фронті, популяризували російські окупаційні угруповання і закликали донатити на їхню підтримку. Крім цього займались дискредитацією командування Сил оборони та підбурювали українських громадян ухилятися від мобілізації", - розповіли правоохоронці.

Також стало відомо, що як першоджерело для поширення деструктивного контенту використовували Telegram-канал ворожого пропагандиста Рогова, який представляє окупаційну "адміністрацію" Мелітополя.

Ботоферма нараховувала майже 2 тис. фейкових акаунтів, які поширювали проросійські наративи нібито від імені місцевих жителів. У подальшому ворожий "осередок" мав стати "ударною силою" у проведенні масштабних інформаційних диверсій агресора у прифронтових районах області.

Нагадаємо, СБУ "на гарячому" впіймала російського агента, який коригував нещодавні ракетні удари по Харкову.

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