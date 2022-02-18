СБУ назвала зацікавлених в ескалації конфлікту на Донбасі: офіційна заява

СБУ назвала зацікавлених в ескалації конфлікту на Донбасі: офіційна заява

Українців по обидві сторони лінії розмежування закликають зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

Події на тимчасово окупованій території України, звідки примусово вивозять населення до Ростовської області під приводом ймовірного “наступу” ЗСУ на Донбасі, в Службі безпеки України назвали черговим витком гібридної війни проти нашої держави.

Про це йдеться в офіційній заяві СБУ, опублікованій увечері 18 лютого.

Українська спецслужба наголосила, що заяви проросійських терористів про нібито плани українських військових розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях є “суцільним фейком, інструментом для дестабілізації та не відповідають дійсності”.

“Весь світ бачить, що заради досягнення своїх інтересів терористи, керовані країною-агресором, здатні піти на будь-які провокації, аби вкотре безпідставно звинуватити Україну в загостренні ситуації", - сказано в заяві.

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В СБУ також підкреслили, що в ескалації конфлікту зацікавлена “виключно країна-агресор та керівники псевдореспублік”.

Цими днями разом з іншими органами влади співробітники СБУ несуть службу в посиленому режимі, щоб “не допустити подальших провокацій, вчинення терористичних актів, диверсій та інших спроб розхитати ситуацію зсередини”.

У заяві СБУ українців по обидві сторони лінії розмежування закликають зберігати спокій, не піддавайтесь паніці та жодним провокаціям.

Нагадаємо, радник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що оголошення ватажками "ЛДНР" про масове вивезення місцевих жителів на територію Росії свідчать про підготовку масштабної провокації з іще масованішими обстрілами української території.

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