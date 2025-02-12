СБУ нейтралізувала агента РФ, який коригував ворожі удари на Покровському напрямку

На Донеччині Служба безпеки України затримала агента ФСБ, що коригував атаки по позиціях українських військ на Покровському напрямку.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Основними цілями ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки українських військ", - йдеться у повідомленні.

ФСБ завербувала рецидивіста під час його ув’язнення в Макіївці, він став "сплячим агентом" для передачі координат для вогневого ураження.

Після звільнення з тюрми, рецидивіст переїхав до Білозерська, де за завданням ФСБ почав шпигувати за Силами оборони України на Покровському напрямку. Спостерігаючи за військовими локаціями, він передавав інформацію через анонімні чати. Завдяки оперативній роботі СБУ, агента вдалося затримати, а під час обшуку були знайдені мобільний телефон і пристрої для комунікації з ФСБ. Затримання дозволило мінімізувати загрози для українських військ.

Затриманому агенту ФСБ повідомили про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою і може отримати довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Контрдиверсійні заходи на передовій проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва прокуратури Донецької області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що СБУ затримала агентурну групу ФСБ, яка допомагала готувати удари авіації ЗСУ. За результатами спецоперації поблизу одного з військових аеродромів України затримано 2-х людей, які фотографували зліт вітчизняного F-16.

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