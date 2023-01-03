СБУ оголосила перші підозри вищому командуванню РФ за обстріли цивільних об’єктів України (фото)

Це перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об’єктів країни.

Служба безпеки України оголосила перші підозри за обстріли цивільних об’єктів України російському генералу та адміралу флоту Росії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Ці особи відповідальні за обстріли цивільних об’єктів України.

Одним із них є командувач дальньої авіації Повітряно-космічних сил ЗС РФ генерал-полковник Сергій Кобилаш. А іншим – колишній командувач Чорноморським флотом РФ адмірал Ігор Осіпов.

Фото: Служба безпеки України

Їм обом оголошено про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

У СБУ наголосили, що це перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об’єктів в Україні. Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Слідство встановило, що від початку повномасштабного вторгнення Сергій Кобилаш виконує вказівки вищого військово-політичного керівництва Росії щодо знищення українських міст.

Саме за його наказом російські загарбники здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об’єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України. Для проведення повітряних атак ворог використовує стратегічні ракетоносці Ту-160, Ту-95МС, а також дальні ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких крилаті ракети типів Х-555, Х-101, Х-55 і Х-22.

Ігор Осіпов у період від 24 лютого до 10 серпня 2022 року віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах. Ворожі атаки здійснювали високоточними керованими крилатими ракетами "3М14-Калібр" з російських бойових кораблів.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, СБУ зібрала докази злочинних дій голови Центрального банку РФ, покликаних фінансувати потреби військово-промислового комплексу та окупаційних угруповань. Для цього вона організувала запровадження так званої “рубльової зони” у тимчасово захоплених районах півдня і сходу України.

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