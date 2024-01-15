СБУ оголосила підозру "смотрящему" від партії Путіна, який курував псевдореферендум РФ на Херсонщині – деталі

СБУ оголосила підозру Олександру Сидякіну, який сприяє збройній агресії Росії в Україні.

Служба безпеки України оголосила підозру "смотрящему" від партії диктатора Володимира Путіна, який курував псевдореферендум Росії на Херсонщині – Олександру Сидякіну.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці зібрали доказову базу на депутата Держдуми РФ – підсанкційного Сидякіна, який сприяє збройній агресії Росії в Україні.

Посадовець є головою центрального виконкому та заступником секретаря генеральної ради путінської партії "Єдина Росія" і таким чином входить до близького оточення керівництва країни-агресорки.

Так, за завданням Кремля від 23 до 27 вересня 2022 року він перебував в окупованому на той час Херсоні.

Там він особисто координував проведення псевдореферендуму РФ щодо "приєднання" регіону до складу Росії.

"Очоливши так звану "наглядову місію", Сидякін намагався створити для міжнародної спільноти видимість законності фейкового плебісциту. Для цього російський депутат роздавав численні інтерв’ю та коментарі для кремлівських телеканалів та інтернет-видань, які сфокусовані на західну аудиторію", - розповіли в СБУ.

Крім того, для забезпечення "потрібних" результатів псевдореферендуму російський посадовець обходив окупаційні "виборчкоми" та контролював фальсифікацію підсумків "голосування".

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Сидякіну про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, СБУ затримала "вагнерівця", який готував удари РФ, що мали знеструмити Київ.

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