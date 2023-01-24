СБУ оголосила підозру телеведучій з каналів Медведчука, яка підтримала окупацію Маріуполя

СБУ повідомила про підозру колишній ведучій телеканалів Медведчука, яка підтримала окупацію Маріуполя.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Діану Панченко, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

"Раніше Панченко працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи москви. Після початку повномасштабного вторгнення колишня телеведуча підтримала російських загарбників та згодом виїхала до тимчасово окупованого Донецька. Там вона продовжила поширювати ворожу пропаганду у вигляді маніпулятивних сюжетів на користь країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Для "розгону" деструктивного контенту журналістка активно використовує соцмережі, зокрема заборонені в Україні.

Насамперед у своїх провокаційних "проєктах" Панченко підтримує захоплення частини східних регіонів нашої держави.

Крім цього фігурантка створила так званий "документальний фільм", у якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Діані Панченко про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України).

Тривають комплексні заходи для притягнення фігурантки до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники Головного слідчого управління спільно з Департаментом захисту національної державності СБУ за процесуального керівництва органів прокуратури.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 10 січня повідомив, що він позбавив громадянства чотирьох народних депутатів-зрадників - Медведчука, Деркача, Кузьміна та Козака.

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