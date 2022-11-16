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СБУ оголосила в розшук Кадирова: посягає на територіальну цілісність та недоторканність України

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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СБУ оголосила в розшук Кадирова: посягає на територіальну цілісність та недоторканність України

Фото: Associated Press

Служба безпеки України оголосила в розшук голову Чечні Рамзана Кадирова.

СБУ оголосила в розшук голову Чечні та “прихильника” Путіна Рамзана Кадирова.

Про це йдеться у базі даних СБУ.

Як зазначається, в розшук оголосили Кадирова, який вважається “особою, яка переховується від органів досудового розслідування”. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також у веденні агресивної війни.

Що відомо про Рамзана Кадирова

Кадиров від перших днів повномасштабного вторгнення РФ до України підтримує Путіна та навіть направляв своє військо на війну. В Чечні нещодавно продовжилася мобілізація. Сам же він в цей час лежить на дивані та мріє про те, щоб померти в нашій державі.

Що цікаво, вже мобілізованим чеченцям нема чим воювати. На це Кадиров порадив мобілізованим, які скаржаться на брак зброї та екіпірування, здобувати все необхідне в бою чи відбирати у ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
831
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