СБУ оголосила в розшук Кадирова: посягає на територіальну цілісність та недоторканність України

Служба безпеки України оголосила в розшук голову Чечні Рамзана Кадирова.
СБУ оголосила в розшук голову Чечні та “прихильника” Путіна Рамзана Кадирова.
Про це йдеться у базі даних СБУ.
Як зазначається, в розшук оголосили Кадирова, який вважається “особою, яка переховується від органів досудового розслідування”. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України, а також у веденні агресивної війни.
Що відомо про Рамзана Кадирова
Кадиров від перших днів повномасштабного вторгнення РФ до України підтримує Путіна та навіть направляв своє військо на війну. В Чечні нещодавно продовжилася мобілізація. Сам же він в цей час лежить на дивані та мріє про те, щоб померти в нашій державі.
Що цікаво, вже мобілізованим чеченцям нема чим воювати. На це Кадиров порадив мобілізованим, які скаржаться на брак зброї та екіпірування, здобувати все необхідне в бою чи відбирати у ЗСУ.
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