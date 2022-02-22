Обстріли на Донбасі: СБУ оприлюднила аудіозапис розмов найманців РФ, які днями гатили по мирному населенню

Обстріли на Донбасі: СБУ оприлюднила аудіозапис розмов найманців РФ, які днями гатили по мирному населенню

Зокрема, на аудіозаписі чути, що проросійські бойовики дивуються, що сили ЗС України не ведуться на їхні провокаційні обстріли.

Служба безпеки України отримала та оприлюднила розмови проросійських бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР", які у лютому почали ескалацію конфлікту на Донбасі, обстрілюючи мирне населення та українські позиції.

Відео розмов найманців РФ опублікували на Ютуб-каналі СБУ.

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Зазначається, співробітникам СБУ розмови бойовиків вдалося отримати під час контррозвідувальної роботи СБУ, яка ведеться для відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях.

На оприлюднених записах чути, як терористи та деякі мешканці ОРДЛО зізнаються, що самі влаштовують провокації та обстрілюють мирне населення, обговорюють збільшення військ РФ, зокрема, розповідають про залучення чеченців "полку Кадирова.

Також на аудіозаписі чути, що проросійські бойовики дивуються, що сили ЗС України не ведуться на їхні провокаційні обстріли. Окрім цього, вони розповідають, що самі влучили "в будку в Росії". Йдеться про "обстріл" прикордонного пункту Росії в Ростовській області. А також бойовики підтверджують, що їхні снаряди влучили у Луганську ТЕС, внаслідок чого місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання.

Нагадаємо, голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай повідомив, проросійські бойовики не припинять обстрілювати місто Щастя Луганської області, а тому керівництво області ухвалить рішення про евакуацію населення.

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