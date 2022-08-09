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​​СБУ оприлюднила список зрадників, які вступили до лав окупаційного "МВД РФ" на Запоріжжі - фото

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​​СБУ оприлюднила список зрадників, які вступили до лав окупаційного "МВД РФ" на Запоріжжі - фото

Так зване "МВД" придушує опір і залякує мешканців на тимчасово окупованих територій.

Служба безпеки встановила особи всіх зрадників, які приєдналися до створеного агресором "Главного управления МВД по Запорожской области", і 17 з них вже оголосила про підозру. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, одним із керівників псевдоутворення призначено колишнього охоронця депутата-зрадника Євгена Балицького, який наразі очолює окупаційну адміністрацію в регіоні.

"За завданням російських кураторів, так зване "МВД" придушує опір і залякує мешканців тимчасово окупованих територій. Для цього застосовують репресивні методи, масові переслідування і затримання громадян за надуманими приводами. Задокументовано факти викрадення людей, до яких потім вчиняли насильство чи погрожували фізичною розправою"МВД", - йдеться у повідомленні.

© Служба безпеки України
Фото: Служба безпеки України

Також колаборанти незаконно проникають до помешкань місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію. Після таких "обшуків" з будинків зникають гроші, побутова техніка та інші особисті речі власників.

"Крім того, фейкові правоохоронці обложили "даниною" місцевих підприємців, у тому числі керівників фермерських господарств, за можливість вести комерційну діяльність. У ході оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення, адже вони переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.
 
Ось деякі з них, які входять до "керівного складу" окупаційного органу:

  • Селіванов О.С. – заступник начальника "обласного" управління;
  • Кошель О.В. – начальник Мелітопольського міжрайонного управління;
  • Чудак В.В. – начальник Кам’янко-Дніпровського райвідділу;
  • Ракитянський С.О. – перший заступник Бердянського міськвідділу;
  • Орлов В.В. – начальник відділу карного розшуку Мелітопольського міжрайонного управління;
  • Аліпов О.Є. – заступник начальника Токмацького райвідділу;
  • Шопов С.П. – начальник "народної міліції" у тимчасово окупованому селищі Велика Білозерка Василівського району;
  • Мітленко Ю.В. - начальник паспортного столу Токмакського міжрайонного відділу;
  • Міхєєв В.В. - начальник "Межрайонного управления МВД Запорожской области в г. Мелитополь".

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного зрадника і колаборанта до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, генпрокурор України повідомив про велику чистку рядів усіх силових і правоохоронних структур.

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