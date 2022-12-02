СБУ опублікувала ексклюзивне відео з обміну, який відбувся 1 грудня

СБУ опублікувала ексклюзивне відео обміну полонених, яке відбулося у четвер, 1 грудня.

"Вчора 50 українських героїв повернулися додому з російського полону. Серед них - захисники зі Збройних сил України, Територіальної оборони, Військово-морських Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Всього вдалося повернути чотирьох офіцерів та 46 військовослужбовців рядового і сержантського складу", - йдеться у коментарі до відео.

"Більшість зі звільнених українців отримали поранення та травми. Деякі з них - з ампутованими кінцівками або не мають можливості рухатися. Усі вони проходитимуть медичне обстеження, лікування та реабілітацію. Черговий обмін - це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу щодо поводження з військовополоненими", - зазначають у СБУ.

Нагадаємо, 1 грудня Росія і Україна провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 50 українських захисників. Серед них – захисники Маріуполя і в'язні Оленівки.

Наймолодшому зі звільнених героїв виповнилося 19 років, найстаршому — 59. Додому повернулися захисники зі ЗСУ, Тероборони, Військово-морських Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби. Серед них - четверо офіцерів та 46 військовослужбовців рядового та сержантського складу.

Всього додому повернулися вже понад 1300 героїв.

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