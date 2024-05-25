СБУ оснастили морські дрони Sea Baby системою "Град": Малюк повідомив деталі 

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що морські дрони української спецслужби Sea Baby почали оснащувати реактивною системою залпового вогню БМ-21 "Град".

В етері телемарафону Малюк повідомив деякі деталі.

"Нами успішно адаптовано РСЗВ "Град", реактивні системи залпового вогню, які наразі успішно нами використовуються. Перший пуск був ще 20 грудня минулого року. А декілька днів тому росіяни оприлюднили відео свого розвідувального БПЛА, і це вже не є великою таємницею, тому ми дозволили собі його показати. Він використовується для ураження наземних площинних цілей у прибережній зоні, а також для безпосередньо прямого вогневого контакту в морі. Це доволі ефективно. Опорні пункти на Кінбурнській косі уже вражали.

Малюк також зазначив, що є ще багато інших різновидів озброєння, яке дрон на собі несе як багатоцільова платформа.

Раніше кореспонденти ТСН стали свідками того, як конструктори СБУ тестують на воді перший "народний" дрон.

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