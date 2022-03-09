СБУ отримала секретний російський GPS-навігатор з даними пересувань (фото)

Навігатор належав десантно-штурмовому полку РФ, який намагався атакувати Миколаїв.

У результаті знешкодження українськими воїнами танкової групи окупантів та її повітряного прикриття, яке складалося з винищувачів Су-30, до СБУ потрапив секретний GPS-навігатор росіян.

Українська спецслужба отримала доступ до планів російських окупантів, що дозволить діяти на випередження і ще ефективніше знищувати ворога. На пристрої – всі дані пересувань і "заплановані точки" наступу російських загарбників.

Цей навігатор належав "елітному" 108-му десантно-штурмовому полку противника, який намагався атакувати Миколаїв з боку Костянтинівки.

Днями українські воїни розбомбили танкову групу ворога та її повітряне прикриття, яке складалося з винищувачів Су-30.... Опубліковано Служба безпеки України Середа, 9 березня 2022 р.

"Більше того, українські військові збили російські Су-30, які прикривали загарбницький наступ з повітря. Ці "путінські аси" успішно пройшли Сирію і безкарно бомбили там місцеве населення. Утім перший же виліт в Україну виявився останнім для них.

Тепер на полонених чекають довгі розмови зі слідчими і контррозвідниками СБУ, які встановлюють всіх причетних до війни. Кожен ворог буде покараний! Разом переможемо!".

Нагадаємо, у Києві на Осокорках впав збитий літак окупантів Су-27.