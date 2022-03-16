СБУ перехопила розмову двох наляканих російських окупантів: "Тут пацани поїхали, а приїжджають мертвяки"

Російські війська визнають, що українська армія сильна.

СБУ перехопила розмову двох російських окупантів. Один другому жаліється, що все погано, що невдовзі його бригаду відправляють на передову, а проїхати неможливо, тому що українські військові обстрілюють колони:

" Х*йово, п*зда все. Завтра відправляють нас на передок. А проїхати туди взагалі неможливо, обстрілюють колони. Знаєш, скільки мертвяків приїжджає 200-х? Тут пацани поїхали, а приїжджають мертв'яки. Просто 30 людей ось привезли, бл*дь, учора. Тільки нікому не кажи. Відірвані ноги, погано все", - каже один окупант другому.

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Ця розмова вкотре свідчить про те, що російські окупанти визнають, що українська армія сильна і завдає їм нищівних ударів. Далі – більше.

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