СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною, де він сміється, що вони проведуть "парад перемоги" в Україні

СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною, де він сміється, що вони проведуть "парад перемоги" в Україні

Російські війська вже й самі не вірять у свою перемогу.

Служба безпеки України перехопила чергову розмову російського окупанта з дружиною.

Жінка розповідає російському військовому, що у них вдома говорять про те, що вже є плани провести "парад перемоги" в Україні. На що окупант відверто сміється у відповідь: "Який парад? Тут війна триває".

Російські окупанти вже й самі не вірять у свою перемогу і єдине, про що мріють – повернутися додому цілими. У розмові з дружиною окупант розповів, що його було поранено.

Російський військовий каже, що до того, як потрапив в Україну, теж вірив, що там "стріляють не сильно".

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"Коли заїхали – машини всюди підірвані, всі міста зруйновані нах*й. Мирних мешканців наші з усіх боків ху*рять", - каже окупант.

Дружина ж розповіла російському загарбнику, що днями повернулося п'ять російських військових, які склали зброю і сказали, що воювати не будуть. І це попри те, що після цього їх звільнять і їм доведеться відсидіти у в'язниці.

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