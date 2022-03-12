СБУ перехопила розмову окупантів РФ: преступникам у Харкові дали команду стріляти по цивільних людях

Із двох тисяч бойовиків так званої ЛНР, яких відправили штурмувати Харків, залишилося близько 25 людей.

Українські правоохоронці перехопили розмови окупантів та з'ясували, що їм у Харкові дали команду стріляти по цивільних людях.

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

За даними Служби безпеки, із двох тисяч бойовиків так званої ЛНР, яких відправили штурмувати Харків, залишилося близько 25 людей. Всі інші знищили військовослужбовці України.

“Нас тут мало, нас оточили. Тепер нам дали команду всіх ху*рити, всіх підряд: цивільні, діти не діти… всіх ху*рити, всіх. Ось щойно снайпер, який на вишці сидів, трьох за парканом вбив, які просто ліхтариком в нашу сторону світили”, – говорить на перехопленій СБУ розмові один із окупантів.

Там також додали, що військові злочинці РФ, які вбивають мирне населення, обов'язково будуть відповідати за свої дії.

“Якщо, звісно, зостануться в живих”, - підкреслили в СБУ.

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