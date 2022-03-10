СБУ перехопила розмову російського солдата, який розповів своєму другу про величезні втрати "другої армії світу"

Втрати ворога, попри всі спроби їх приховати, величезні.
Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта, який телефонував до свого друга з Росії. Частина окупанта зараз дислокується в Миколаївському аеропорту і задіяна в нападі на місто. У розмові він розповідає про значні втрати з боку РФ.
Про це повідомляє пресслжуба СБУ.
На запитання: "У тебя там точно все хорошо?" в окупанта одна відповідь – перелік втрат: "…там ставропольцев потрепало жестко. И разведбат, роз*рило".. А далі поіменно називає знайомих, які вже не повернуться, і резюмує, що "ол 2 батальона роз*рило вообще. И командир полка их погиб".
Втрати ворога, попри всі спроби їх приховати, величезні, наголосили в СБУ.
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