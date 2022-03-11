СБУ перехопила розмову загарбників: "Розуміють, що Київ їм не взяти"

Окупанти мріють дочекатися ротації, щоб поїхати з України та більше сюди не повертатися.

Попри усю пропагандистку риторику головне бажання путінських окупантів – вціліти і дочекатися ротації, щоб поїхати з України і більше не повертатися. Крім того, вони розуміють, що Київ їм не взяти.

Такий висновок можна зробити із перехопленої СБУ розмови загарбників, які намагалися захопити Київ через Бородянку, повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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"У нас просто мало людей залишилося. Багато загинуло, багато поранених з нашої частини, з нашого батальйону. Але ходять радісні новини: ми в Білорусь скоро поїдемо і будемо там чекати. Я сподіваюся, що нас вже додому відправлять",- ділиться окупант зі своєю дружиною.



У СБУ заликали окупантів тікати з української землі та більше сюди не повертатися.

"Що ж, якщо вас не відправлять додому за ротацією, то відправлять в одноразових пакетах для трупів, які РФ закупила перед вторгненням", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти вчиняють на території України воєнні злочини, цинічно обстрілюючи мирне населення. Загарбники скидають ракети і бомби на дитячі лікарні та пологові будинки, обстрілюють житлові масиви, школи, садочки, спорткомплекси, атомні та ядерні об'єкти, а також адміністративні будівлі місцевого і обласного керівництва.

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