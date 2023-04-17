СБУ перехопила зізнання окупанта: "Нам треба було вбивати неповнолітніх, жінок, усіх"

Російський військовий зізнався своїй дружині про накази вбивати в Україні дітей, жінок. А та йому у відповідь взялася стверджувати, що начебто всі цивільні виїхали.

Про це свідчить аудіозапис телефонної розмови загарбника, який на сході перехопила СБУ.

"Нам треба було вбивати неповнолітніх, жінок, усіх. Прикинь? Знищення повне одразу, взагалі просто: "стріляйте, нах*й". Я готовий, але я, якщо чесно, підо*уїв. Нам усе пояснили: чотирнадцяти, вісімнадцяти, дівчина, пох*й – просто наповал. Ідемо в зачистку", – розповів російський військовий, який прибув на фронт у грудні 2022 року.

Дружина загарбника зовсім не дивується цим словам про звірячі вбивства та виправдовує дії росіян.

"Ми коли були вдома, дивилися новини, з тобою говорили на цю тему. Хто був мирний – усі поїхали", – каже у відповідь жінка.

В СБУ запевнили, що роблять усе, щоб притягнути всіх російських воєнних злочинців до відповідальності. Так, наразі слідчі розслідують понад 34 тис. проваджень за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, правозихисники проєкту Gulagu.net опублікували відео, на яких екснайманці ПВК "Вагнер" зізналися у розстрілах понад 20 українських дітей та підлітків у Бахмуті та Соледарі. Розповіли вони і про підрив ями з понад 50 пораненими полоненими та "відмовниками" воювати.

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