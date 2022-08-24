СБУ перешкодила спецслужбам РФ організувати постановчі "акції протесту" до Дня Незалежності у трьох областях

Служба безпеки України завадила ФСБ РФ організувати в Україні постановчі "акції протесту" до Дня Незалежності у Київській, Житомирській і Полтавській областях. ФСБ планувала використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За задумом ворожих спецслужб, "мітингувальники" мали активно критикувати та засуджувати військове командування України, а організатори планували відзняти це на відео. Вони прагнули створити "потрібний контент" для російських пропагандистів, а ті у свою чергу – максимально поширити його через Інтернет і підконтрольні їм ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, організаторами псевдоакцій мали стати колишні учасники ГО "Журналісти Стремоусова". Вони мають подібний досвід, оскільки ще на початку 2022 року провели низку замовних мітингів у Києві.

"Наразі їхній лідер Кирило Стремоусов виконує обов'язки "заступника окупаційної військово-цивільної адміністрації" у Херсоні. За матеріалами СБУ йому ще на початку повномасштабного вторгнення повідомлено про підозру за державну зраду", - повідомляє СБУ.

За наявною інформацією, ФСБ продумувала "акції" заздалегідь. Встановлено, що співробітники ворожих спецслужб вийшли на новий контакт із координаторами житомирського і полтавського осередків руху Стремоусова у травні 2022 року. Пізніше їм було поставлено завдання організувати масові протестні акції біля обласних військкоматів за участі матерів воїнів ЗСУ. Втім завдяки втручанню СБУ колишні поплічники Стремоусова відмовилися від виконання завдання ФСБ.

Нагадаємо, СБУ викрила групу зрадників, які коригували ракетні удари по Запоріжжю (відео).

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