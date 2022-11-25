СБУ перевірила приміщення УПЦ МП на Буковині та знайшла методички з Москви та посвідчення окупантів

Служба безпеки продовжує перевірки УПЦ МП. В приміщеннях храмів на Буковині знайшли методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів.

СБУ перевірила приміщення УПЦ МП на Буковині та знайшла методички з Москви та посвідчення російських військових.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Як стало відомо, слідчі дії пройшли на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Вже від час перевірки правоохоронці знайшли російське громадянство у керівника єпархіальних структур.

“Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують “методички” щодо “особливостей” проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення. Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію рф, розповідати про нібито утиски “московської церкви”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Крім того, слідчі знайшли склад з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє країну-агресора та закликає підтримати окупантів.

Виявили вони і фотокопії посвідчень російських окупантів, які брали участь у бойових діях.

“Серед таких документів – посвідка “героя росії”, підписана міністром оборони рф за ”захоплення Криму” 2014 року. Наразі в межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 111 (“Державна зрада”) КК України, тривають процесуальні дії”, - підкреслили в управлінні.

Нагадаємо, що нещодавно в Києво-Печерській лаврі жінки виконували пісню, яка прославляла Росію. Архімандрит УПЦ Полікарп (Ліненко), який є керівником митрополичого хору, пояснив, що молебень служить один священник, а співають люди, які приходять на богослужіння.

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