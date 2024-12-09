СБУ показала ексклюзивні кадри спецоперації Sea Baby в Керченській бухті

Група морських дронів СБУ вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами "Раптор".

В СБУ опублікували ексклюзивні кадри спецоперації Sea Baby в Керченській бухті, в межах якої морські дрони відпрацювали по російських вертольотах та літаках.

Про це повідомляється у телеграм-каналі СБУ.

Група морських дронів СБУ Sea Babу у ніч проти 6 грудня вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами "Раптор", які намагалися їх перехопити.

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"Російські пілоти вважали себе мисливцями й розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобиччю, бо морські дрони відкрили вогонь у відповідь", – зазначається у повідомленні.

В СБУ зауважили, що на новітніх дронах Sea Baby були встановлені крупнокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей.

Унаслідок операції на бортах російських вертольотів є вбиті та поранені, свідчить перехоплений радіообмін ворога. Самі ж повітряні судна були суттєво пошкоджені та потребують капітального ремонту.

Дрони СБУ також уразили російську баржу, яка перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту.

В СБУ акцентували, що Sea Baby – це їхня багатоцільова платформа, на якій може розміщуватися різна зброя: як ракетні системи залпового вогню, так і повітряні дрони та крупнокаліберні кулемети. Ця платформа вкотре довела свою ефективність.

"Результатів нашої роботи насправді набагато більше, ніж ми можемо показати зараз, але всьому свій час", – зазначили в 13-му Головному управлінні Департаменту військової контррозвідки СБУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Морські дрони СБУ відпрацювали по російських вертольотах та літаках

Нагадаємо, 7 грудня командувач ВМС України Олексій Неїжпапа повідомив, що українські морські дрони вдарили по цілях РФ у Криму. Були знищені системи спостереження на захоплених газових платформах.

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