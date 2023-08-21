СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по Драмтеатру в Чернігові: фото

Спецслужбовці встановили тип ракети, якою окупанти вдарили по цивільній будівлі – це 9М727, тобто крилата ракета наземного ракетного комплексу "Іскандер".

Російські окупанти випустили ракету типу "Іскандер" по центру Чернігова, внаслідок чого постраждав Драматичний театр. У Службі безпеки України показали кадр, на якому видно повітряну ціль загарбників.

21 серпня у розпорядженні "24 Каналу" з'явилось фото від СБУ, на якому видно ворожий "Іскандер" у небі перед влучанням.

Як зазначили у пресслужбі СБУ, наразі триває розслідування у кримінальному провадженні за фактом російського ракетного удару по центру Чернігова. Було відкрито провадження за 438 статтею Кримінального кодексу - порушення законів та звичаїв війни.

Ракета, якою Росія вдарила центру Чернігова / Фото: СБУ

З метою об'єктивного та максимально повного розслідування цієї трагедії слідчі СБУ здійснюють цілий комплекс слідчих та оперативних заходів. Збирається відповідна доказова база, опитуються свідки.

Окрім того, спецслужбовці попередньо встановили тип ракети, якою окупанти вдарили по цивільній будівлі. Власне, це ракета 9М727 – тобто крилата ракета наземного ракетного комплексу "Іскандер".

"Призначено низку експертиз. Розслідування триває", – заявили у пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, у суботу опівдні, 19 серпня, на велике християнське свято Преображення, російські окупанти завдали злочинного ракетного удару по Драмтеатру Чернігова. Внаслідок удару Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка знищено. Також пошкоджена пам'ятка архітектури національного значення – П'ятницька церква.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Сила вибуха була спрямована на оточуючих! РФ не цілили у драмтеатр Чернігова| ГПУ"

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