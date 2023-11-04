СБУ показала тижневі результати роботи на фронті: "мінус" танки, ППО та склади окупантів – відео

В СБУ прозвітували про знищену техніку росіян протягом тижня.

Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України протягом тижня знищили 19 російських танків. А 145 окупантів вирушили на "концерт Кобзона".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Лише за тиждень у найгарячіших точках було уражено:

19 танків;

12 ББМ;

9 артсистем та 1 РСЗВ;

3 системи ППО;

29 ворожих БпЛА;

2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки;

60 авто;

29 ворожих укріплень;

2 склади з БК.

Нагадаємо, експерт підрахував, скільки окупантів та техніки знищено за 5 місяців контрнаступу ЗСУ.

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