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СБУ показала тижневі результати роботи на фронті: "мінус" танки, ППО та склади окупантів – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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СБУ показала тижневі результати роботи на фронті: "мінус" танки, ППО та склади окупантів – відео

Підбитий російський танк

В СБУ прозвітували про знищену техніку росіян протягом тижня.

Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України протягом тижня знищили 19 російських танків. А 145 окупантів вирушили на "концерт Кобзона".   

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Лише за тиждень у найгарячіших точках було уражено:

  • 19 танків;
  • 12 ББМ;
  • 9 артсистем та 1 РСЗВ;
  • 3 системи ППО;
  • 29 ворожих БпЛА;
  • 2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки;
  • 60 авто;
  • 29 ворожих укріплень;
  • 2 склади з БК.

Нагадаємо, експерт підрахував, скільки окупантів та техніки знищено за 5 місяців контрнаступу ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
418
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