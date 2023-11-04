СБУ показала тижневі результати роботи на фронті: "мінус" танки, ППО та склади окупантів – відео

В СБУ прозвітували про знищену техніку росіян протягом тижня.
Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України протягом тижня знищили 19 російських танків. А 145 окупантів вирушили на "концерт Кобзона".
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Лише за тиждень у найгарячіших точках було уражено:
- 19 танків;
- 12 ББМ;
- 9 артсистем та 1 РСЗВ;
- 3 системи ППО;
- 29 ворожих БпЛА;
- 2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки;
- 60 авто;
- 29 ворожих укріплень;
- 2 склади з БК.
Нагадаємо, експерт підрахував, скільки окупантів та техніки знищено за 5 місяців контрнаступу ЗСУ.
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