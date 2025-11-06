СБУ показала унікальні кадри знищення окупантів у Покровську (відео)

СБУ звітує про 9,5 тис. знищених росіян / © СБУ

Спецпризначенці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України системно знищують російські війська в Покровську та його околицях.

Про це 6 листопада повідомила Служба безпеки України.

За останній рік оборони цього напрямку, наші воїни «відмінусували» 9,5 тис. осіб живої сили противника, а також знищили та уразили:

255 танків;

433 ББМ;

343 артилерійські системи та РСЗВ;

78 засобів ППО;

12 засобів РЕБ/РЕР;

4 553 одиниці автотранспорту;

3 824 ворожі позиції та укріплення;

65 складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

«Ми й надалі захищатимемо нашу землю від російських окупантів, які заплатять своїми життями за вторгнення на нашу територію!» — йдеться у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, раніше військовий експерт пояснив, чому для очільника РФ Путіна важливі саме Покровськ та Мирноград. Диктатору Кремля вкрай необхідно довести своєму населенню, що його армія спроможна реалізовувати бодай частину геополітичних планів та зазіхань.