СБУ показала відео допиту пілота РФ, який бомбардував житлові будинки на Харківщині

СБУ відкрила провадження стосовно пілотів російського винищувача.

Служба безпеки оприлюднила відео допиту полоненого російського льотчика, підполковника Максима Криштопи.

Співробітник СБУ під час допиту запитав росіянина про завдання, яке перед ним ставили. Окупант спочатку сказав, що "наказали бомбардувати ЖИТЛОВІ масиви", а потім виправив на "лісовий масив" на північ від Харкова.

Слідчі СБУ встановили, що екіпаж у складі льотчика Максима Криштопи та штурмана Олега Норіна у період від 24 лютого до 6 березня здійснював бомбардування житлових кварталів з метою знищення мирного населення.

Для атак вони використовували некеровані півтонні бомби.

Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ заявив, що на Харківщині могли знищити установку з виробництва нейтронів.

Раніше повідомлялося, що у Харкові рятувальники шукають людей під завалами після російського обстрілу.