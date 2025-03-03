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СБУ попередила серію терактів у Київській, Львівській, Чернігівській та Вінницькій областях - подробиці (фото)

СБУ попередила серію терактів у Київській, Львівській, Чернігівській та Вінницькій областях - подробиці (фото)

СБУ затримала зрадника / Фото: https://t.me/SBUkr

Вибухи, підпали, вбивства – таке планувала рф у Києві, Львові, Чернігові та Вінниці

Служба безпеки України, Національна поліція та прокуратура зафіксували зростання терористичної активності російських спецслужб на території України. Лише за кілька днів вдалося запобігти вибухам і підпалам у чотирьох регіонах країни, які готувалися за вказівкою ворога

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У Київській області затримано диверсанта, який готував замах на військового у Бучі. Він створив вибуховий пристрій за інструкцією російського куратора та відстежував маршрути жертви. Його затримали, коли він готувався до злочину.

У Львові вдалося знешкодити агента, який мав здійснити серію вибухів біля об'єктів критичної інфраструктури. Завдяки оперативним діям СБУ його затримали при закладанні вибухівки.

Вилучена вибухівка / ©
Вилучена вибухівка

У Чернігові викрито зловмисника, який виготовляв вибухові пристрої та підпалив адмінбудівлю. У нього вилучено докази співпраці з РФ.

У Вінниці група диверсантів за завданням ворога підпалювала релейні шафи Укрзалізниці, наражаючи на небезпеку пасажирські перевезення.

Вилучена вибухівка / ©
Вилучена вибухівка
Вилучена вибухівка / ©
Вилучена вибухівка

Нагадаємо, раніше стало відомо про затримання СБУ двох груп, які готували підриви у Дніпрі та у Київській області військових та ТЦК. В кожному з випадків виконавці вірили, що зможуть підкласти вибухівку та втекти. Тепер їм загрожує до 12 років за  ґратами. 

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