СБУ попередила серію терактів у Київській, Львівській, Чернігівській та Вінницькій областях - подробиці (фото)

Вибухи, підпали, вбивства – таке планувала рф у Києві, Львові, Чернігові та Вінниці
Служба безпеки України, Національна поліція та прокуратура зафіксували зростання терористичної активності російських спецслужб на території України. Лише за кілька днів вдалося запобігти вибухам і підпалам у чотирьох регіонах країни, які готувалися за вказівкою ворога
Про це повідомила пресслужба СБУ.
У Київській області затримано диверсанта, який готував замах на військового у Бучі. Він створив вибуховий пристрій за інструкцією російського куратора та відстежував маршрути жертви. Його затримали, коли він готувався до злочину.
У Львові вдалося знешкодити агента, який мав здійснити серію вибухів біля об'єктів критичної інфраструктури. Завдяки оперативним діям СБУ його затримали при закладанні вибухівки.
У Чернігові викрито зловмисника, який виготовляв вибухові пристрої та підпалив адмінбудівлю. У нього вилучено докази співпраці з РФ.
У Вінниці група диверсантів за завданням ворога підпалювала релейні шафи Укрзалізниці, наражаючи на небезпеку пасажирські перевезення.
Нагадаємо, раніше стало відомо про затримання СБУ двох груп, які готували підриви у Дніпрі та у Київській області військових та ТЦК. В кожному з випадків виконавці вірили, що зможуть підкласти вибухівку та втекти. Тепер їм загрожує до 12 років за ґратами.
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