СБУ попередила серію терактів у Київській, Львівській, Чернігівській та Вінницькій областях - подробиці (фото)

Вибухи, підпали, вбивства – таке планувала рф у Києві, Львові, Чернігові та Вінниці

Служба безпеки України, Національна поліція та прокуратура зафіксували зростання терористичної активності російських спецслужб на території України. Лише за кілька днів вдалося запобігти вибухам і підпалам у чотирьох регіонах країни, які готувалися за вказівкою ворога

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У Київській області затримано диверсанта, який готував замах на військового у Бучі. Він створив вибуховий пристрій за інструкцією російського куратора та відстежував маршрути жертви. Його затримали, коли він готувався до злочину.

У Львові вдалося знешкодити агента, який мав здійснити серію вибухів біля об'єктів критичної інфраструктури. Завдяки оперативним діям СБУ його затримали при закладанні вибухівки.

Вилучена вибухівка

У Чернігові викрито зловмисника, який виготовляв вибухові пристрої та підпалив адмінбудівлю. У нього вилучено докази співпраці з РФ.

У Вінниці група диверсантів за завданням ворога підпалювала релейні шафи Укрзалізниці, наражаючи на небезпеку пасажирські перевезення.

Вилучена вибухівка

Вилучена вибухівка

Нагадаємо, раніше стало відомо про затримання СБУ двох груп, які готували підриви у Дніпрі та у Київській області військових та ТЦК. В кожному з випадків виконавці вірили, що зможуть підкласти вибухівку та втекти. Тепер їм загрожує до 12 років за ґратами.

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