СБУ попереджає про активізацію російської пропаганди: які наративи просуває Кремль

СБУ наголошує, що інформаційні операції є частиною ширшої стратегії РФ, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Україні.

Служба безпеки України зафіксувала посилення інформаційних атак з боку російських спецслужб, які використовують пропагандистів, блогерів і так званих "експертів" для поширення антиукраїнських тез. Кремль намагається "розганяти" ці наративи через ботоферми, соціальні мережі та підконтрольні ЗМІ.

Про це розповідають у пресслужбі СБУ.

Серед ключових меседжів, які просуває РФ:

відпрацювання кремлівських версій війни проти України;

підрив територіальної цілісності та суверенітету держави;

дискредитація військово-політичного керівництва України;

тези про "втрату суб’єктності" Києва у міжнародних переговорах;

нав’язування зневіри та панічних настроїв під виглядом "нейтральної аналітики".

СБУ наголошує, що такі інформаційні операції є частиною ширшої стратегії РФ, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Україні, зниження міжнародної підтримки, створення ілюзії протестних настроїв і викривлення реальної ситуації на фронті.

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За поширення російської пропаганди в умовах війни передбачена кримінальна відповідальність. Це може кваліфікуватися як державна зрада, що тягне за собою покарання аж до довічного ув’язнення.

З початку повномасштабного вторгнення СБУ відкрила майже 2,5 тис. кримінальних проваджень щодо осіб, які поширювали антиукраїнський контент. Понад 1700 підозрюваних вже отримали офіційні звинувачення, а понад 800 вироків набрали законної сили.

Серед них – 162 провадження стосовно пропагандистів і медійників, з яких 62 вже отримали підозри, а 16 обвинувачуються в державній зраді.

СБУ продовжує активний моніторинг інформаційного простору, протидію пропагандистським кампаніям та притягнення винних до відповідальності. Водночас українців закликають бути пильними, перевіряти інформацію та не поширювати ворожі вкиди.

Раніше у ЦПД відреагували на інформацію про масовий прорив кордону на Сумщині.