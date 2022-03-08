СБУ посилює кіберзахист стратегічних об’єктів і створює "гарячу" електронну адресу

Поштова скринька працюватиме в цілодобовому режимі.

Служба безпеки України посилює кіберзахист стратегічних об’єктів і створює для цього "гарячу" електронну адресу – incident@dis.gov.ua.

Пошта працюватиме створена спеціально для того, щоб своєчасно та скоординовано реагувати на кіберзагрози. СБУ просить одразу повідомляти про ознаки кібератак.

Масовані кібердиверсії Росія розпочала ще до повномасштабного вторгнення на територію України (13-14 січня та 15-16 лютого). Наступна хвиля відбулася з 23 на 24 лютого.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Пошта працюватиме в цілодобовому режимі.

"Останнім часом СБУ вдалося нейтралізувати масштабні кібератаки з боку РФ. Ворог намагався вивести з ладу інформаційно-телекомунікаційні системи критичної інфраструктури. Насамперед, об’єктів енергетики, транспорту та зв’язку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Україна приєдналася до кіберцентру при НАТО.

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