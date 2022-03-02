СБУ, "Повернись живим" і волонтери створили ще один спільний сервіс, куди можна надсилати дані про війська окупантів

СБУ, "Повернись живим" і волонтери створили ще один спільний сервіс, куди можна надсилати дані про війська окупантів

Сервіс працює у Telegram, Viber та Google-формі.

СБУ, фонд "Повернись живим" і волонтери створили ще один спільний сервіс, на який українці можуть надсилати дані про переміщення російських окупантів.

Про це повідомляє СБУ.

Посилання на цей ресурс: https://www.findokupant.com

На сайті варто обрати зручну для вас платформу: Telegram, Viber чи Google-форму. Далі у ній коротко відповідайте на запитання бота про вид техніки, який ви побачили, час та місце її виявлення, а також знаки розпізнавання, нанесені на ній.

"Ви передаєте інформацію – військові обробляють отримані дані, а потім непрохані «гості» з РФ отримують полум’яний привіт від ЗСУ", - повідомляють СБУ.