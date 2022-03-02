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СБУ, "Повернись живим" і волонтери створили ще один спільний сервіс, куди можна надсилати дані про війська окупантів

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Сервіс працює у Telegram, Viber та Google-формі.

СБУ, фонд "Повернись живим" і волонтери створили ще один спільний сервіс, на який українці можуть надсилати дані про переміщення російських окупантів.

Про це повідомляє СБУ.

Посилання на цей ресурс: https://www.findokupant.com

На сайті варто обрати зручну для вас платформу: Telegram, Viber чи Google-форму. Далі у ній коротко відповідайте на запитання бота про вид техніки, який ви побачили, час та місце її виявлення, а також знаки розпізнавання, нанесені на ній.

"Ви передаєте інформацію – військові обробляють отримані дані, а потім непрохані «гості» з РФ отримують полум’яний привіт від ЗСУ", - повідомляють СБУ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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