​​СБУ повідомила про підозру білорусу, який воював з "вагнерівцями" на Бахмутському напрямку

Білорус вступив до лав ПВК "Вагнер" у липні минулого року.

Служба безпеки України зібрала повну доказову базу на ще одного громадянина Білорусі, який добровільно воював проти України у складі ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Білорус вступив до лав приватної військової компанії "Вагнер" у липні 2022 року, він брав участь у бойових діях проти українських військ на Бахмутському напрямку.

"Втім, у листопаді минулого року найманець потрапив у полон підрозділів Сил оборони під час боєзіткнення поблизу Курдюмівки на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, іноземець підписав контракт з угрупованням "Вагнер", щоб "заробити" грошей. Для цього він прибув до тренувального табору російської ПВК, де пройшов десятиденний курс бойової підготовки. Потім його перекинули на східний фронт для штурму бойових позицій підрозділів ЗСУ.

Після затримання найманець надав СБУ свідчення щодо воєнних злочинів окупаційних угруповань РФ та установчі дані осіб, причетних до їх вчинення. Також він розповів про тортури, позбавлення грошового забезпечення і вбивства у лавах ПВК "Вагнер" за невиконання злочинних наказів.

Наразі громадянин Білорусі перебуває під вартою, йому загрожує покарання до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 9 лютого заявив про припинення вербування ув'язнених на війну проти України. Його усунення пов'язане з протидією військового керівництва Росії.

Тепер Міноборони РФ напряму вербує в'язнів на війну в Україні.

Британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що Росія задіяла у війні в Україні 97% усієї своєї армії.

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