СБУ повідомила про підозру міністру транспорту РФ, який сприяв перекиданню до Криму бронітехніки

В Україні СБУ повідомила про підозру міністру транспорту РФ, який перекинув в окупований росіянами Крим майже 300 одиниць бронетехніки.

СБУ повідомила про підозру міністру транспорту РФ. Він сприяв перекиданню у Крим військової бронитехніки.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Служба безпеки викрила одного з російських військових злодіїв, який виявився міністром транспорту РФ Віталій Савєльєв. Чоловік приймав участь у підготовці та проведенні збройної агресії проти України.

“Високопосадовець сприяв міноборони країни-агресора у переміщенні особового складу, озброєння та військової техніки окупантів до кордонів нашої держави та у захоплені райони. Переправлення ворожих колон здійснювали залізничним транспортом через територію тимчасово окупованого Криму. Співробітники СБУ задокументували, що у період з 26 березня 2021 року до 4 вересня цього року савєльєв забезпечив перекидання до захопленого півострова майже 300 одиниць ворожої бронетехніки”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Зазначається, що окупанти перекинули до Криму танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти та автоцистерни із сотнями тонн паливно-мастильних матеріалів.

“Саме цю техніку окупанти задіяли на початку повномасштабного вторгнення, зокрема у бойових діях у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. Для переміщення військових ешелонів було використано понад 250 вагонів. Для цього очільник мінтранспорту рф дав відповідне доручення підпорядкованим підрозділам компанії “российские железные дороги” і так званого “федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым “Крымская железная дорога”, - додали у СБУ.

Санкція статей, на підставі яких росіянину висунута підозра, передбачає покарання до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Нагадаємо, що Німеччина виділить Україні 20 млн євро на закупівлю резервного обладнання.

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