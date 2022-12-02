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СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП): входив в найближче оточення патріарха Кирила

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП): входив в найближче оточення патріарха Кирила

Фото: СБУ

В Україні повідомили про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП). Церковний служитель виправдовував захоплення Криму.

СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП), який виправдовував захоплення Криму.

Про це розповіли в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів на Кіровоградщині. 

“Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема АР Крим. Вказівки з москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території рф. Встановлено, що у церквах громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

В сами же книгах російські автори ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим.

Під час обшуків правоохоронці виявили велику кількість ворожих друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими “кураторами”.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що в Україні ліквідували настоятеля храму великомучениці Варвари при штабі Ракетних військ стратегічного призначення РФ Михайла Васильєва. Цей священник активно підтримував вбивства українців та закликав росіянок більше "плодитися".

Водночас і в Києві повідомлено про підозру організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській лаврі вихваляли "рускій мір".

А ще один скандально відомий митрополит УПЦ Московського патріархату Тульчинський і Брацлавський Іонафан, якого СБУ підозрює у розпалюванні релігійної ворожнечі, потрапив до лікарні.

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Дата публікації
Перегляди
410
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