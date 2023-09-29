СБУ повідомила про підозру окупанту, який вихвалявся тим, що масово вбиває українців

Служба безпеки України повідомила про підозру російському окупанту, який вихвалявся своїм родичам, як він нищив цивільне населення на Харківщині.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, російський окупант причетний до масових воєнних злочинів на період боїв за Харків. На початку повномасштабного вторгнення він брав участь у штурмі селища Піски-Радьківські Ізюмського району.

“Тоді контррозвідники СБУ перехопили його телефонну розмову з батьком. Під час спілкування загарбник вихвалявся, як він разом з іншими рашистами грабував місцевих жителів і катував українських полонених. Також воєнний злочинець розповів своєму батьку, як ворожа артилерія і бронетехніка знищували цілі вулиці з будинками мирних мешканців. За даними слідства, зловмисником виявився 22-річний уродженець Самарської області Станіслав Шматов”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що окупант з квітня 2022 року воював в Україні у складі 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії країни-агресора.

“Під час бойових дій проти Сил оборони на східному фронті Шматов був на посаді механіка-водія БТР, з якого розстрілювали помешкання цивільного населення Харківщини. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти воєнних злочинів загарбника та його спільників під Ізюмом. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 КК України (“Порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб”). Тривають комплексні заходи для притягнення Шматова до відповідальності за злочини проти України. Зловмисника буде неодмінно покарано”, - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, що безпілотник СБУ "осліпив" російську радіолокаційну станцію у Курській області.

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