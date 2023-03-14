СБУ повідомила про підозру росіянину, який організовував депортацію дітей з Херсонщини до РФ

Правоохоронці повідомили про підозру очільнику "мінтранспорту" окупованої частини Херсонщини, який причетний до депортації українських дітей.

Служба безпеки України повідомила про підозру росіянину, так званому "міністру транспорту Херсонської області", який організовував депортацію українських дітей до РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, у травні минулого року зловмисник отримав "призначення" до окупаційного органу у захопленій частині регіону. Він виконував завдання Москви щодо перелаштування місцевої транспортної системи під забезпечення потреб військових угруповань країни-агресорки на південному фронті.

Крім цього, він є одним із організаторів депортацію українських дітей з окупованої частини Херсонщини до Росії під виглядом поїздок до дитячих таборів.

Також під його керівництвом загарбники тоннами вивозили морськими суховантажами українське зерно до РФ.

Наразі підозрюваний перебуває у тимчасово окупованому Скадовську.

Нагадаємо, у Лимані затримали посадовицю "Укрпошти", яка пішла на співпрацю з окупантами.

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