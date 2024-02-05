СБУ повідомила про підозру російському генералу, який захоплював Херсонщину (фото)

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генералу, який командував захопленням Херсонщини. Ним виявився генерал-лейтенант Яков Резанцев.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці зібрали доказову базу на російського генерала Якова Резанцева, який є командувачем 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ.

“24 лютого 2022 року він особисто віддав наказ підпорядкованим підрозділам російських військ на захоплення Херсонської області. Під його командуванням окупаційні угруповання рф вторглися до південного регіону України з території тимчасово окупованого Криму. За даними слідства, саме Резанцев наказав за будь-яку ціну захопити стратегічно важливий аеродром у Чорнобаївці”, - розповіли в СБУ.

Крім того, окупанти виконували вказівку російського генерала щодо здійснення масованих повітряних атак на цивільну інфраструктуру Херсонщини. У період окупації правобережжя області Резанцев також організовував масові репресії проти учасників руху опору в регіоні.

“За його наказом людей викрадали прямо посеред вулиці або з приватних авто під час перетину російських блокпостів. У такий спосіб російський посадовець виконував завдання москви щодо поширення кремлівського режиму на півдні України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Резанцеву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Де б не переховувався воєнний злочинець – його буде знайдено і покарано”, - додали в Службі безпеки.

Нагадаємо, що на військовій техніці окупантів помітили нові позначки.

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