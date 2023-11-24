СБУ повідомила про підозру російському командиру, який займався розстрілом людей в Бучі

Зараз перевіряється, чи не був він ліквідований на війні.

Служба безпеки України повідомила про підозру черговому російському командиру, який отримав “героя Росії” за розстріл мирних людей в Бучі на Київщині.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, військовим злочинцем виявився підполковник Олександр Досягаєв – командир 2-го батальйону 104-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ.

На початку березня 2022 року він керував діями ворожих десантників, які захопили Бучу. Його підрозділ брав активну участь у так званих “зачистках” та фільтраційних заходах, спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону.

“У ході одного з таких каральних заходів за наказом свого командира ворожі десантники впродовж двох годин розстріляли на проїжджій частині 4-х мирних мешканців. Постраждалі ‒ місцевий мешканець і троє волонтерів, які проїжджали повз на власному авто. Усі жертви загинули на місці від завданих множинних вогнепальних поранень”, - розповіли в СБУ.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 КК України (“Порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством”).

“Наразі перевіряється інформація про можливу загибель Досягаєва на війні в Україні. Його смерть не є підставою для припинення розслідування і встановлення всіх співучасників та виконавців злочину”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, що у Бєлгороді ліквідували одного з керівників окупаційної адміністрації Харківщини.

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