Вони переправляли в РФ сировину для виготовлення ракет "Іскандер".

Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Дерипасці та затримала його українських топменеджерів, які постачали до РФ сировину для виробництва ракет типу “Іскандер”.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, топменеджерів Дерипаски затримали в різних регіонах нашої держави. Йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії “Глухівський кар’єр кварцитів” та куратора цієї установи від російського олігарха: громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в РФ.

Слідчі дізналися, що двоє підозрюваних допомагали російському бізнесмену привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж.

“З того часу і до початку повномасштабного вторгнення РФ керівництво видобувної компанії постачало до Росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі. Отриману з України сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу країни-агресора для виробництва балістичних рекет, зокрема типу “Іскандер”. Також імпортовану продукцію окупанти використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем”, - розповіли в СБУ.

Фото: Служба безпеки України

За підсумками зібраних доказів олігарху заочно повідомили про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України. Злочинні дії директора української компанії кваліфіковано за двома статтями. Його спільнику-куратору – повідомлено про підозру за двома статтями.

“Також повідомлено про заочну підозру одному з керівників “РУСАЛу” та громадянці Кіпру, яка сприяла незаконному відчуженню підприємства.

Нагадаємо, що за матеріалами СБУ у лютому 2023 року активи “Глухівського кар’єра кварцитів” було націоналізовано на користь України”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, що президент-диктатор РФ Володимир Путін заявив, мовляв, шкодує, що його армія не розпочала повномасштабне вторгнення до України раніше.

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