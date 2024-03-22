СБУ повідомила про підозру соратнику Аксьонова, який вербував кримських дітей для "Юнармії"

Фігурант став одним з місцевих "рупорів" Кремля, які публічно виступають на підтримку Путіна в агресивній війні.

Служба безпеки України повідомила про підозру соратнику Аксьонова, який вербував кримських дітей для "Юнармії" російських окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці задокументували злочини колаборанта Сергія Селімова, який був ексочільником так званого "комітету молодіжної політики" окупантів у тимчасово захопленому Криму.

"Для цього Селімов очолював кримську "філію юнармійців", яка готує завербованих дітей до війни проти України. У стінах окупаційної установи російські інструктори ідеологічно обробляють школярів проти України та навчають тактиці ведення бою, а також проводять вогневу та диверсійно-розвідувальну підготовку учнів. Навесні 2022 року Селімова перевели до "кадрового резерву" гауляйтера Аксьонова, а також і на інший напрямок підривної діяльності проти України", — розповіли в СБУ.

Слідчі встановили, що фігурант став одним з місцевих "рупорів" Кремля, які публічно виступають на підтримку Путіна в агресивній війні. Для поширення прокремлівських наративів колаборант неодноразово виступав перед камерами росТБ та поширював "авторські" дописи на власній сторінці "ВКонтакте".

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Селімову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ⁠ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ⁠ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", - додали в СБУ.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру російському окупанту, який розстріляв мешканця Київщини, щоб відібрати мобільний телефон.

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