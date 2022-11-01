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СБУ повідомила про підозру трьом зрадникам, які допомогали окупантам створювати "рускій мір" на Херсонщині

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СБУ повідомила про підозру трьом зрадникам, які допомогали окупантам створювати "рускій мір" на Херсонщині

Фото: СБУ

В Україні правоохоронці повідомили про підозру очільнику Херсонського “морпорта рф”, який допомогав водній переправі ворожих боєприпасі на правий берег Дніпра.

СБУ оголосила підозру очільнику Херсоньського “Морського флота РФ”. Чоловік сприяв перекиданню на правий берег Дніпра техніки окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ. 

Як стало відомо, співробітники СБУ повідомили про підозру трьом зрадникам, які перейшли на сторону ворога. Серед них – керівник створеного росіянами так званого “государственного унитарного предприятия “Херсонский морской торговый порт”.

“Встановлено, що він забезпечував переправлення військової техніки і боєприпасів рф для окупаційного угруповання на правому березі Дніпра. Для цього надав плавзасоби підприємства, які використовувались під час зведення мостових переправ через Дніпро. Також “посадовець” брав участь у розграбуванні захоплених підприємств воднотранспортної галузі регіону для передачі викраденого майна на користь рф”, - розповіли в СБУ.

Пізніше стало відомо, що зрадник - колишній чиновник Укрводшляху. У червні цього року він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і вступив до лав окупаційної адміністрації Херсону.

“Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) КК України. Крім цього, на Херсонщині задокументовано злочинну діяльність призначеного загарбниками “голови” селища Миролюбівка”, - додали в СБУ.

Чоловік з власної ініціативи допомогав окупантам - він надавав їм інформацію стосовно учасників АТО та українських правоохоронців. Водив представників окупаційної влади місцевістю, тим самим допомагаючи їм формувати логістику. 

“Ще одну колаборантку викрито на Луганщині. Нею виявилась колишня директорка гімназії у Біловодську, яка добровільно погодилася очолити місцевий ліцей, підпорядкований окупаційній адміністрації “лнр”. За вказівкою агресора вона організувала “навчальний процес” з використанням російських “підручників” і “методичок”, а педагогів направила на “перепідготовку” до рф”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Жінка на “посаді” агітувала дітей підтримувати окупантів. Також в школах вона хотіла створити “юнармію рф”.

Зараз СБУ встановила місця перебування всіх трьох зловмисників, задокументувала їхні злочинні дії і проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що Уряд звільнив Вітренка з посади очільника "Нафтогазу".

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