СБУ повідомила про підозру заступнику мера Чернігова: завдав збитків на понад 30 млн грн

Заступникові міського голови Чернігова з питань діяльності виконавчих органів ради повідомили про підозру.

Про це передає пресслужба СБУ.

За словами правоохоронців, посадовець організував схему привласнення бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатора для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена унаслідок російських обстрілів навесні 2022 року.

Вже в липні обладнання було придбане за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову. Завдані збитки державі сягнули понад 30 млн грн.

Для реалізації оборудки чиновник "скоординував свої злочинні дії з керівництвом компанії-постачальника.

Заступникові мера повідомили про підозру ст. "зловживання владою або службовим становищем". Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, з альтернативою застави в розмірі 32 млн. грн. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникові загрожує до 6 років тюрми.

Що кажуть у мерії

В.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що йдеться про заступника міського голови Чернігова Віктора Геращенка. Ломако також звинуватив "чиновників з центру" у спробах "паралізувати роботу міської влади в Чернігові".

"За те, що місто перед початком опалювального сезону забезпечило теплом і світлом велику частину містян, звинувачувати посадовців, які це зробили, в державній зраді та диверсії – це не налазить на моє розуміння, як таке рішення можна ухвалювати іменем України. Це не супермаркет, що ти приходиш і береш, його вага 64 тонни. Його купили в офіційного постачальника, не у посередника, не у ФОПа. Це офіційний дилер", - заявляв в.о. мера у коментарі "Суспільному".

Нагадаємо, що мера Чернігова Владислава Атрошенка позбавили права обіймати посаду на один рік. Своєю чергою Комітет виборців України заявив про незаконне позбавлення повноважень мера Чернігова.

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