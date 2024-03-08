СБУ повідомила про підозру затриманому "штурмовику V" , який розстріляв військовополоненого воїна ЗСУ: фото

СБУ повідомила про підозру "штурмовику V" у полоні, який раніше розстріляв військовополоненого воїна ЗСУ.

Про це повідомив пресцентр СБУ та оприлюднив світлини російського убивці.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського окупанта, який розстрілював українських військовополонених.

Зловмисником виявився неодноразово засуджений Дмитро Курашов – стрілець штурмового загону "Шторм-V" 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу рф.

За даними слідства та військової контррозвідки СБУ, 6 січня цього року Курашов розстріляв бійця ЗСУ, якого російські окупанти взяли в полон під час "м’ясного" штурму РФ. Він здійснив щонайменше три прицільних постріли у полоненого українця.

Невдовзі бійці ЗСУ контратакували загарбників і захопили у полон Курашова та його співслужбовців.

"Під час допиту в СБУ інший полонений рашист "здав" Курашова, а пізніше Служба безпеки зібрала й інші беззаперечні докази вини рашиста у вбивстві полоненого бійця ЗСУ", – йдеться у повідомленні спецслужби.

Слідчі СБУ повідомили Курашову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством).

Ворожий штурмовик перебуває під вартою.

Російському вбивці загрожує довічне ув’язнення / Фото: СБУ

Триває розслідування для встановлення інших фактів причетності росіянина до воєнних злочинів.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, очільник ГУР Міністерства оборони Кирило Буданов повідомив, скільки бійців потрапили до полону під час виходу з Авдіївки.