СБУ повідомила пропагандисту з РФ Красовському про підозру: він закликав до вбивства українських дітей

За злочини йому передбачено покарання у вигляді 5 років в'язниці.

Служба безпеки України повідомила на підозру ексдиректору Russia Today, який закликав вбивати українських дітей.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, українські правоохоронці задокументували нові злочини ексдиректора з мовлення російського телеканалу “Russia Today” Антона Кузнєцова-Красовського. Чоловік закликав до геноциду українців.

В одному з нещодавніх ефірів своєї авторської програми він публічно закликав топити і спалювати українських дітей.

“Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today, а також на власних каналах російського пропагандиста в “Ютуб” і “Телеграм”, які налічують декілька сотень тисяч підписників. На підставі цих фактів слідчі Служби безпеки повідомили Кузнєцову-Красовському про нову підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (публічні заклики до геноциду (діяння умисно вчиненому з метою повного або часткового знищення національної та етнічної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи)”, - розповіли в СБУ.

Водночас в Офісі Генпрокурора повідомили, що пропагандист налаштовує російську аудиторію проти українців та закликає фізично знищити український народ. Згідно висновку експертизи ці висловлювання є публічними закликами до геноциду українців.

“Оскільки злочинець переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності”, - додали у СБУ.

Йому призначено максимально можливе за санкціями статтей покарання – 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що пропагандист Красовський знову заявив, що українських дітей "треба топити та палити".

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