СБУ припинила діяльність агентів РФ у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Харківській областях

Під час спецоперації затримано п’ять осіб, які координували підривну діяльність на території України за підтримки рф.

У Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Харківській областях затримано агентів, які працювали на Росію, вони діяли начебто активісти.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

"Робітничий фронт України", яка на замовлення рф намагалася створити протестні рухи у нашій держав", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що зловмисники, прикриваючись поширенням неокомуністичних ідей, агітували українців повставати проти влади, ухилятися від мобілізації та дезертирувати з армії. Вони закликали військовослужбовців не виконувати накази командирів і створювати так звані "солдатські комітети" для відмови від бойових дій.

Для пропаганди вони створили сторінки у соцмережах, де їхні матеріали переглядали понад 30 тисяч осіб. Також зловмисники масово розклеювали агітаційні листівки в українських містах, розміщуючи їх щонайменше у 30 локаціях щодня. Друк матеріалів здійснювався у підпільних "типографіях" за місцем проживання фігурантів.

СБУ затримала 5 організаторів у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Харківській областях. Всі вони – місцеві мешканці віком 20-32 років, серед яких студенти, робітники та безробітні. Їх координував "профспілковий куратор" з РФ.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала російську агентку зі Львова, яка готувала теракт поблизу будівлі Служби безпеки України у центрі Києва. 22-річна дівчина несла в сумці вибуховий пристрій з потужністю 7 кг тротилового еквівалента.

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