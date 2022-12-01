СБУ прийшла з обшуками до храму УПЦ (МП) на Закарпатті: знайшли пропаганду РФ та згадки про патріарха Кирила

На Закарпатті СБУ перевірила монастир УПЦ (МП). Там черниці закликали до “пробудження матінки-Русі”.

СБУ провела перевірку в монастирі УПЦ (МП) на Закарпатті. Там черниці чекали “руський мір”.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці проводили контррозвідувальні заходи на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

Під час оперативних дій понад 20 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа.

“Співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів. Більшість літератури – авторства російських діячів і видана російськими друкарнями. Серед виявленого правоохоронцями – книжки ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що росію, Україну та білорусь “не можна розділити”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Там також додали, що попри заборону керівника єпархії в монастирі продовжували згадувати під час молебнів патріарха РПЦ Кирила Гундяєва, який “благословив” російських військових вбивати українців.

“Навіть розробили так звану “пам’ятку”, де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха. У випадку непокори – залякували “бути відстороненим від усякого священства”. Також під час заходів СБУ знайшла тексти проросійських пісень, якими прославляли “руськую землю” і закликали до “пробудження матушки-Руси”, - підкреслили в СБУ.

Всі зібрані матеріали правоохоронці відправили на експертне дослідження.

Що відомо про обшуки в храмах УПЦ (МП)

Нещодавно у Києво-Печерській лаврі спалахнув скандал через пісню, яка прославляє Росію, що нібито пробуджується. Відео відразу набрало резонансу в Мережі, після чого до храму завітала СБУ.

В самому ж храмі спершу заявили, що відео – фейк. Проте згодом намісник Лаври, митрополит Павло був змушений підтвердити, що відео дійсно достовірне. Він пояснив, що жінки співали після служби, а священник просто не догледів. Після цього його відсторонили від літургій та звершення молебнів.

Пізніше, 23 листопада, під час обшуків у Києво-Печерській лаврі та інших приміщеннях УПЦ (МП) правоохоронці знайшли мільйони готівки, проросійську літературу та сумнівних громадян Росії.

СБУ також проводила перевірки УПЦ (МП) в Івано-Франківську та на Буковині.

Так, співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП).

Читайте також: