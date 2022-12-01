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СБУ прийшла з обшуками до храму УПЦ (МП) на Закарпатті: знайшли пропаганду РФ та згадки про патріарха Кирила

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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СБУ прийшла з обшуками до храму УПЦ (МП) на Закарпатті: знайшли пропаганду РФ та згадки про патріарха Кирила

Фото: СБУ

На Закарпатті СБУ перевірила монастир УПЦ (МП). Там черниці закликали до “пробудження матінки-Русі”. 

СБУ провела перевірку в монастирі УПЦ (МП) на Закарпатті. Там черниці чекали “руський мір”.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці проводили контррозвідувальні заходи на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

Під час оперативних дій понад 20 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа.

“Співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів. Більшість літератури – авторства російських діячів і видана російськими друкарнями. Серед виявленого правоохоронцями – книжки ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що росію, Україну та білорусь “не можна розділити”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Там також додали, що попри заборону керівника єпархії в  монастирі продовжували згадувати під час молебнів патріарха РПЦ Кирила Гундяєва, який “благословив” російських військових вбивати українців.

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“Навіть розробили так звану “пам’ятку”, де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха. У випадку непокори – залякували “бути відстороненим від усякого священства”. Також під час заходів СБУ знайшла тексти проросійських пісень, якими прославляли “руськую землю” і закликали до “пробудження матушки-Руси”, - підкреслили в СБУ.

Всі зібрані матеріали правоохоронці відправили на експертне дослідження.

Що відомо про обшуки в храмах УПЦ (МП)

Нещодавно у Києво-Печерській лаврі спалахнув скандал через пісню, яка прославляє Росію, що нібито пробуджується. Відео відразу набрало резонансу в Мережі, після чого до храму завітала СБУ.

В самому ж храмі спершу заявили, що відео – фейк. Проте згодом намісник Лаври, митрополит Павло був змушений підтвердити, що відео дійсно достовірне. Він пояснив, що жінки співали після служби, а священник просто не догледів. Після цього його відсторонили від літургій та звершення молебнів.

Пізніше, 23 листопада, під час обшуків у Києво-Печерській лаврі та інших приміщеннях УПЦ (МП) правоохоронці знайшли мільйони готівки, проросійську літературу та сумнівних громадян Росії.

СБУ також проводила перевірки УПЦ (МП) в Івано-Франківську та на Буковині.

Так, співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП).

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Дата публікації
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