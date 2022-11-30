СБУ провела обшуки у Мураєва та його поплічників: знайшли зброю та рублі (фото)

СБУ 30 листопада провела обшуки у скандального проросійського політика Євгенія Мураєва, його родичів та соратників. Там знайшли зброю, долари та російські рублі.

Про це повідомляє СБУ.

Під час обшуків СБУ вилучила готівку, в тому числі в російських рублях, зброю, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, а також інші матеріали. Обшуки відбувались у будинку Мураєва, його офісах, помешканнях родичів та соратників.

Фото: СБУ

Раніше СБУ провела незалежну експертизу щодо висловлювань проросійського політика, який переховується від правосуддя. Йому інкримінують державну зраду.

Фото: СБУ

"Їхні висновки свідчать про наявність у цього діях ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.111 КК України (державна зрада). А саме - в контексті нанесення шкоди інформаційній безпеці України. Також, за матеріалами слідчих СБУ, в ефірах підконтрольного Мураєву телеканалу "НАШ" неодноразово поширювались наративи російської інформаційної пропаганди. Через це, а також через розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі на телеканал були накладені штрафні санкції", - йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Британська розвідка повідомляла, що Мураєв повинен був стати "гауляйтером" України

Напередодні повномасштабної війни Росії проти України британська розвідка повідомила, що після захоплення Києва одним із "гауляйтерів" України повинен був стати проросійський політик Євгеній Мураєв.

“Ми маємо інформацію, яка вказує, що, ухвалюючи рішення про можливе вторгнення й окупацію України, уряд РФ намагається привести до влади у Києві проросійського лідера. Як потенційного кандидата розглядають колишнього депутата Євгена Мураєва”, - йшлось у заяві.

Проросійський політик спростовував таку інформацію, проте після поразки окупантів на Київському напрямку Мураєв втік з України та переховується від слідства за кордоном.

В Україні партію Мураєва "Наші" суд заборонив ще у червні 2022 року.

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