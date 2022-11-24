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СБУ провела обшуки в енергетичній компанії, яка має російських власників: фото

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Дії правоохоронців спрямовані на мінімізацію впливу Росії на енергосистему України, яка стала однією з пріоритетних цілей російської агресії, особливо напередодні опалювального сезону.

Співробітники Служби безпеки спільно з ДБР провели обшуки в енергетичній компанії, кінцевими бенефіціарами якої є громадяни РФ. Водночас ці особи є фігурантами санкційних списків РНБО та підозрюються у створенні злочинної організації, яка шкодить державній безпеці України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Дії правоохоронців спрямовані на мінімізацію впливу РФ на енергосистему нашої держави, яка стала однією з пріоритетних цілей російської агресії, особливо напередодні опалювального сезону.

Так, за даними слідства, компанія має в управлінні об’єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві.

Водночас серед її власників:

  • колишній віцеспікер ради РФ, власник футбольного клубу ЦСКА;
  • колишній віцеспікер держдуми Росії;
  • представник криміналітету РФ, так званий злодій у законі.

За наявною інформацією, ці особи спільно з оборонним концерном РФ беруть участь у розробці та виготовленні товарів військового призначення і фінансують цю діяльність. Таким чином створюють загрозу обороноздатності та економічній безпеці України.

Окрім частки на українському енергоринку вони володіють активами в анексованому Криму та на території країни-агресора.

Слідчі дії у підконтрольній їм енергетичній компанії відбувалися за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ст. 190 (шахрайство);
  • ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 206 (протидія законній господарській діяльності);
  • ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
  • ст. 258-5 (фінансування тероризму);
  • ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);
  • ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);
  • ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Про результати обшуків буде поінформовано додатково.

Варто зазначити, що українська ППО знищила 5 безпілотників та 51 з майже 70 ракет, випущених по Україні. 

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Дата публікації
Перегляди
3645
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