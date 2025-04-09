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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
933
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2 хв

СБУ провела перші допити військовополонених з Китаю: що відомо (фото)

Китайці запевняють, що потрапили у полон на своєму ж першому бойовому завданні.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Полонений китаєць

Полонений китаєць / © СБУ

СБУ провела перші допити двох китайських військових, яких вдалося взяти в полон на Донеччині.

Про це передає пресслужба відомства.

Йдеться про двох громадян КНР: одного захопили бійці 2 мб 157 ОМБр біля населеного пункту Тарасівка, іншого — військовослужбовці 1 мб 81 ОАЕБр поблизу Білогорівки. Наразі вони дають покази про те, яким чином опинилися на війні в Україні та які завдання виконували у складі армії РФ.

В СБУ повідомили, що полонені іноземці не мають бойових поранень. Проте зауважимо, що президент Зеленський говорив протилежне. Він стверджував, що один із полонених мав серйозне поранення і вижив лише завдяки втручанню українських медиків.

Зазначається, що полонені перебувають у Києві і утримуються в належних умовах, що відповідають вимогам міжнародного права. Спілкування з полоненими відбувається через перекладачів.

За словами обох іноземців, вони потрапили у полон до українських військових на своєму ж першому бойовому завданні.

СБУ дізналася, що один із фігурантів, безробітний 1991 року народження, був завербований представником РФ безпосередньо у Китаї. У лютому 2025 року прибув до Москви і підписав контракт.

Інший, 1998 року народження, приїхав до РФ у грудні 2024 року нібито з туристичною метою. За його словами, потім, будучи в Росії, він подав заявку на підписання контракту, відгукнувшись на оголошення в інтернеті про набір на службу і виплату 2 млн рублів.

«Наразі СБУ перевіряє покази полонених та проводить необхідні слідчі заходи для встановлення всіх обставин участі громадян КНР у війні рф проти України», — зазначили у відомстві.

полонені китайці / © СБУ

© СБУ

полонені китайці / © СБУ

© СБУ

полонені китайці / © СБУ

© СБУ

полонені китайці / © СБУ

© СБУ

полонені китайці / © СБУ

© СБУ

полонені китайці / © СБУ

© СБУ

полонені китайці / © СБУ

© СБУ

полонені китайці / © СБУ

© СБУ

полонений китаєць / © СБУ

© СБУ

Нагадаємо, що українські військові вперше взяли в полон двох китайських військових.

Президент Зеленський розповів, що ЗСУ вступили в бій на Донеччині з шістьма китайськими військовими. Двоє з них потрапили в полон.

У Пекіні відреагували на заяву українського лідера та запевнили, що перевіряють цю інформацію з українською стороною.

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