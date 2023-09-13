СБУ проводить рейди через погрози Путіна щодо "брудної" бомби: чи знайшли щось (фото)

Служба безпеки України разом з представниками Сил оборони здійснює масштабні рейдові перевірки стану радіаційної безпеки по всій території України.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, такі перевірки обумовлені постійними погрозами та провокаціями з боку Кремля щодо використання “брудної” бомби.

“У результаті комплексних відпрацювань небезпечних радіоактивних матеріалів не виявлено. Лише за тиждень правоохоронці обстежили сотні місць масового перебування людей та об’єктів критичної інфраструктури, а також тисячі транспортних засобів, які диверсанти рф могли потенційно використовувати для перевезення радіоактивних матеріалів”, - розповіли в СБУ.

Фото: Служба безпеки України

Там також додали, що особливу увагу правоохоронці зосередили на моніторингу блокпостів у прифронтових і деокупованих районах, пунктів пропуску через кордон тощо. Під час таких рейдів силовики відпрацьовують спільні алгоритми дій і механізми оперативного реагування на ядерні загрози з боку Росії.

Нагадаємо, що росіяни на Херсонщині скинули з дрона вибухівку на волонтерів та місцевих.

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