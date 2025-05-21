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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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145
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СБУ проводить демілітаризацію Росії: вибухи на складах критично шкодять РФ — експерт

Дрони СБУ знищують військові склади РФ, підриваючи бойовий дух ворога та позбавляючи його боєприпасів.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Атаки на російські об’єкти

Атаки на російські об’єкти

Удари дронів СБУ по російських військових складах мають системний характер і критично шкодять РФ.

Про це пише політолог Тарас Загородній, коментуючи останні удари Служби.

Експерт підкреслює, що за останні роки було розроблено і впроваджено унікальну методику використання безпілотних технологій.

«СБУ минулого тижня знищила одразу два російські склади. Це свідчення системної роботи. В одному з випадків працівники спецслужби провели комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів. Ті ж морські дрони — це вже не просто дрони, які працюють у режимі камікадзе, а багатоцільові платформи, які несуть на собі і кулеметне озброєння, і ФПВ-дрони, й інші засоби, а також використовуються для дистанційного мінування», — акцентує політолог.

Загородній вважає, що далекобійні удари завдали Росії величезних збитків, які обраховуються мільярдами доларів.

«Серед уражених об’єктів — ворожі аеродроми, важливі військові цілі іта нафтовидобувна й нафтопереробна галузі. Такі удари залишають росіян без ключової зброї. Очевидно, що кожен знищений на землі росіян боєприпас — це снаряд, який не розірвався на нашій землі. Крім того, підриви складів суттєво підривають бойовий дух ворога. Впевнений, на росії буде активно палати та вибухати й далі», — пише експерт.

Він зазначив, що мир настане «лише тоді, коли росія не зможе просуватися на фронті».

«Я абсолютно переконаний, що жодні душевні розмови, скільки б годин вони не тривали, не змусять путіна зупинити війну. Мир настане тільки тоді, коли росія не зможе просуватися на фронті. І дрони СБУ своїми ударами по території рф такий мир наближають», — резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дрони СБУ уразили склади боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФ біля Перевального в Криму. Там розміщувалися бокси для зберігання військової техніки, озброєння і паливно-мастильних матеріалів. Через кілька днів СБУ за допомогою надводних і повітряних дронів знищила ворожу РЛС і склади на так званих «вишках Бойка» в Чорному морі.

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